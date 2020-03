Coronavirus. Tutte le strade di Messina in cui stasera verrà effettuata la disinfezione

45 Condivisioni Facebook Twitter

Terzo giorno di sanificazione delle strade della città per prevenire il diffondersi del coronavirus a Messina. Dopo gli interventi effettuati domenica e lunedì nella zona centro, l’assessore Massimo Minutili ha elencato in diretta Facebook le strade che questa sera saranno interessate alle operazioni di disinfezione eseguite dagli operatori di MessinaServizi Bene Comune.

La disinfezione delle strade di Messina inizierà a partire dalle ore 22:00 e si concluderà alle prime luci dell’alba di domani. Le zone interessate saranno:

il quadrato ATM e il quadrato UPB di provinciale, via Tranquilla, via Candore, via San Cosimo, via Del Santo comprese le vie interne, salita villa contino comprese le vie interne verso Messina 2, salita MonteSanto, Camaro Superiore comprese le vie interne, Camaro San Luigi, via Santa Marta comprese le vie interne.

Si proseguirà con altri mezzi nella zona nord, dove verrà effettuata la sanificazione di Tremonti, Fornace alte e basse, viale della Libertà, San Licandro alto e basso, viale Regina Elena. Si procederà alla disinfezione anche dell’Annunziata, contrada Citola, contrada Conca d’Oro, Panoramica nella tratta compresa dall’Annunziata fino al torrente Pace, incluse le vie interne e la riviera da Torrente Pace all’Annunziata incluse le vie interne.

Si effettuerà l’irrorazione del sanificante procedendo ad una velocità di circa 20-30 km orari e con un movimento trasversale della testa del cannone irroratore puntata ad un’altezza di circa 2,5 mt, producendo un getto di circa 20 mt. e con atomizzatori a spalla. Le particelle della soluzione per effetto caduta andranno a bagnare tutte le superfici sottostanti.

Si raccomanda ai cittadini di chiudere porte, finestre e balconi, non esporre all’esterno indumenti, ciotole e mangiatoie per animali domestici, piante aromatiche.

Il passaggio dei mezzi di MessinaServizi Bene Comune per le vie della città sarà sempre anticipato, diverse ore prima, con annuncio audio.

Il calendario potrebbe subire modifiche in corso d’opera, vista l’eccezionalità dell’intervento o eventuali condizioni meteo avverse.

(452)