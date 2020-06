Coronavirus, tre nuovi casi in Sicilia, nessuno a Messina: i dati del 9 e 10 giugno

Solo tre nuovi casi di coronavirus in tutta la Sicilia tra il 9 e il 10 giugno, nessuno tra Messina e provincia, dove si registra però un guarito in più. In generale, la situazione appare stabile sull’Isola, dove rimane invariato il numero degli attuali positivi (853). A fronte dei tre nuovi contagi, infatti, si registrano anche tre guarigioni. Ma vediamo i dati complessivi e quelli suddivisi per provincia.

Il report (non più giornaliero) sull’epidemia Covid-19 in Sicilia realizzato dalla Regione e inviato all’Unità di crisi nazionale riporta nella tabella dei dati: un totale di 171.384 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, di cui 5.691 in più rispetto a lunedì 8 giugno; i casi positivi salgono a 3.455 (3 in più rispetto all’ultima rilevazione. Come anticipato, gli attuali positivi sono 853 in quanto non è stato trovato nessun nuovo positivo. Sono però guarite altre 3 persone, facendo salire la conta a 2.321. Le persone decedute a causa del coronavirus sono 278 (0 nuovi decessi).

Degli attuali 853 positivi, 46 pazienti sono ricoverati (uno in meno rispetto all’8 giugno), 6 in terapia intensiva (-1), mentre 807 (+1) sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Sicilia, i contagi provincia per provincia

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 13 (2, 152, 11);

Catania, 399 (15, 577, 100);

Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 122 (16 ricoverati, 384 guariti, 59 deceduto) ;

; Palermo, 254 (13, 290, 37);

Ragusa, 8 (0, 83, 7);

Siracusa, 0 (0, 222, 29);

Trapani, 17 (0, 120, 5).

Rispetto all’ultimo aggiornamento della Regione Siciliana contenente i dati sui contagi in Sicilia tra il 6 e l’8 giugno, a Messina si registra un guarito in più. Per il resto la situazione tra città e provincia si presenta stabile, nessun nuovo caso e nessun decesso nelle ultime 48 ore (vale a dire tra il 9 e il 10 giugno).

Le novità della Regione sul coronavirus

Per quel che riguarda le ultime novità dalla Regione sul coronavirus in Sicilia, si ricorda l’app Sicilia SiCura, nata per gestire la fase 3 e fornire assistenza sanitaria ai turisti e ai non residenti (o non domiciliati) che accedono all’Isola, e che ha superato i 3mila download.

Per avere ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile collegarsi al sito Costruire Salute della Regione Siciliana.

