Coronavirus in Sicilia. Quattro nuovi casi in 3 giorni, zero nel messinese: i dati della Regione

Quattro nuovi contagi, 21 guariti e e 2 decessi: questi i dati aggiornati della Regione sui casi di coronavirus in Sicilia tra il 6 e l’8 giugno 2020. Attualmente in tutta l’Isola sono 853 gli attuali positivi, di cui 806 in isolamento domiciliare e 47 ricoverati.

Interrotto questo fine settimana il report giornaliero, la Regione Siciliana ha reso pubblici nel pomeriggio di ieri i dati aggiornati alle 15 dell’8 giugno che riassumono l’andamento del contagio da Covid-19 in Sicilia da sabato 6 a lunedì 8 giugno. Vediamo, nel dettaglio, cosa dicono i numeri sull’epidemia.

Coronavirus in Sicilia: i dati sui contagi tra il 6 e l’8 giugno

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati per rilevare eventuali contagi da coronavirus sono stati in totale 165.693 (+5.054 rispetto a venerdì 5 giugno), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 853 (-19), 2.321 sono guarite (+21) e 278 sono decedute (+2).

Degli attuali 853 positivi, sono 47 i pazienti ricoverati (-13)nelle strutture ospedaliere dell’isola. Di questi, 7 si trovano attualmente in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento sono 806, 6 in meno rispetto al 5 giugno.

I dati della Regione Siciliana sul coronavirus provincia per provincia

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 13 (2, 152, 11);

Catania, 398 (16, 576, 100);

Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 123 (16 ricoverati, 383 guariti, 59 deceduti) ;

; Palermo, 254 (13, 289, 37);

Ragusa, 8 (0, 83, 7);

Siracusa, 0 (0, 222, 29);

Trapani, 17 (0, 120, 5).

Rispetto al 5 giugno, la provincia di Messina ha registrato due decessi e una guarigione.

Le novità della Regione sul coronavirus

Per quel che riguarda le ultime novità dalla Regione sul coronavirus in Sicilia, si ricorda l’app Sicilia SiCura, nata per gestire la fase 3 e fornire assistenza sanitaria ai turisti e ai non residenti (o non domiciliati) che accedono all’Isola, e che ha superato i 3mila download.

Per avere ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile collegarsi al sito Costruire Salute della Regione Siciliana.

