Coronavirus, sono 113 gli alunni positivi nelle scuole di Messina e provincia

Continua il monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, per verificare l’andamento dei contagi da coronavirus nelle scuole di Messina. Ancora numeri in calo per quanto riguarda la diffusione del coronavirus nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie.

I dati, aggiornati al 16 dicembre, confermano la diminuzione del virus nelle scuole di tutta la Sicilia, con 1.252 alunni positivi. A Messina e provincia i positivi sono 113.

I contagi da coronavirus nelle scuole di Messina

La situazione epidemiologica è in calo, a dirlo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. A Messina, su un totale di 51.197 alunni– tra scuola dell’infanzia, primaria e di I grado, sono in 113 ad essere positivi al Covid-19, con un’incidenza di alunni positivi sul totale dello 0,22% e un rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi dell’1,15%.

I contagi nelle scuole di tutta la Sicilia

Più in generale, anche i dati complessivi della Sicilia sono in diminuzione. Su 445.670 alunni, tra scuole dell’infanzia, primaria e di I grado della Sicilia, risultano positivi al coronavirus 1.252 alunni, con un’incidenza alunni positivi sul totale dello 0,28% e un rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi dell’1,23%.

Dal raffronto con i dati rilevati alla settimana precedente, 11 dicembre, si evidenzia che sia per l’infanzia che per il I ciclo il totale degli alunni positivi è in diminuzione. Gli alunni allo stato attuale positivi al COVID-19 per l’infanzia sono 15 in meno (-13%), per la primaria sono 89 in meno (-13%) e per il I grado sono 93 in meno (-14%).

Ancora una volta si conferma il trend in diminuzione dell’incidenza degli alunni attualmente positivi al COVID-19 rispetto al totale degli alunni della scuola dell’infanzia e del I ciclo. Tale valore è passato dallo 0,32% dell’11 dicembre allo 0,28% del 16 dicembre.

(17)