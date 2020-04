Coronavirus. Sono 1.544 gli attuali positivi in Sicilia: i dati aggiornati della Regione

Salgono a 1.544 gli attuali positivi in Sicilia, 52 in più rispetto alla giornata di ieri. E’ questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, mercoledì 1 aprile, che illustra i dati aggiornati sul Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.

Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare. Aumentano anche i guariti che ad oggi sono 86 guariti (12 in più rispetto al report della giornata di ieri. I decessi per coronavirus in Sicilia salgono a 88 (+7).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

