Coronavirus, salgono a 10 le zone rosse in Sicilia: la mappa

Altri due nuovi comuni siciliani in zona rossa. Si tratta del Comune di Gela (in foto), in provincia di Caltanissetta e del Comune di Villarosa, in provincia di Enna. I due comuni entreranno in zona rossa da giovedì 14 gennaio con un’ordinanza – adottata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – in vigore fino al 31 gennaio.

Le zone rosse sono state disposte d’intesa con l’Assessore alla Salute, Ruggero Razza, in ragione delle relazioni presentate dalle Asp competenti e sentiti i sindaci delle amministrazioni coinvolte. «La diffusione del coronavirus – si legge in una nota della Regione – nei due Comuni rende necessarie nuove misure ai fini della tutela della salute pubblica».

Coronavirus: dieci le zone rosse in Sicilia

Con Gela e Villarosa, le zone rosse in Sicilia salgono a dieci. I due Comuni, infatti, si aggiungono a:

Milena;

Messina;

Capizzi;

San fratello;

Ramacca;

Castel di Iudica;

Santa Flavia;

Ravanusa.

