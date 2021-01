Coronavirus: quasi 2mila nuovi casi in Sicilia, 434 i contagi a Messina e provincia

Sono 1.954 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, di cui 434 i contagi a Messina e provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati sull’isola 25.097 tamponi (10.350 molecolari e 14.747 rapidi). In Sicilia salgono a 45.452 (+407) gli attuali positivi al covid. Il bollettino del 16 gennaio 2021 segnala, inoltre, 1.509 guariti e 38 decessi, uno in meno di ieri.

Vediamo, nel dettaglio, i dati sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Coronavirus in Sicilia: i dati provincia per provincia

Questo il report dei contagi nelle province:

423 Palermo,

443 Catania,

434 Messina,

189 Trapani,

120 Caltanissetta,

76 Agrigento,

64 Enna,

51 Ragusa,

154 Siracusa.

