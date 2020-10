Covid. Online il dpcm Conte del 24 ottobre 2020: il testo completo in PDF

Pubblicato sul sito del Governo nelle scorse ore, il nuovo Dpcm Conte del 24 ottobre 2020 contenente le misure di contrasto al coronavirus entrerà in vigore a partire da domani. Vediamo quali sono le principali misure presentate oggi, domenica 25 ottobre 2020, e il testo completo, scaricabile in PDF in fondo all’articolo.

Didattica a distanza per le superiori almeno al 75%, chiusura di locali, bar e ristoranti tra le 18.00 e le 5.00, stop alle attività di palestre, cinema, piscine e teatri, “forte raccomandazione” allo smart working anche per i privati e “forte raccomandazione” a non uscire di casa se non per questioni urgenti: queste alcune delle misure contenute nel Dpcm che Conte ha firmato il 25 ottobre 2020 dopo un lungo braccio di ferro con le Regioni. Obiettivo dei provvedimenti in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre è quello di scongiurare un nuovo lockdown e consentire al sistema sanitario nazionale di reggere, visto l’aumento di contagi registrato negli ultimi giorni in tutta Italia.

Il provvedimento è stato presentato oggi alle 13.30 in diretta da Palazzo Chigi. Durante il suo messaggio agli italiani, il Premier ha anticipato misure di sostegno economico per le categorie che maggiormente rischiano di essere svantaggiate dalle nuove limitazioni.

Vediamo il testo completo del Dpcm Conte firmato il 25 ottobre 2020.

Il testo completo del Dpcm Conte del 24 ottobre 2020 in PDF





Per chi avesse difficoltà a visualizzare il testo del Dpcm Conte del 24 ottobre 2020, è possibile scaricarlo in PDF a questo link.

(33)