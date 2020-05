Coronavirus: nessun nuovo caso tra Messina e provincia nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo caso di coronavirus a Messina o in provincia è stato rilevato nelle ultime 24 ore. Restano invariati, inoltre, i numeri dei ricoverati, dei guariti e dei deceduti. Vediamo, nel report ufficiale della Regione i dati sull’epidemia di covid-19 in Sicilia, provincia per provincia, aggiornati alle 15.00 di oggi, giovedì 21 maggio.

Coronavirus: i dati su Messina e le altre province della Sicilia

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 51 (5, 110, 11);

Catania, 627 (35, 339, 97);

Enna, 67 (5, 325, 29);

Messina, 291 (35 ricoverati, 215 guariti e 56 deceduti) ;

; Palermo, 365 (31, 175, 34);

Ragusa, 29 (1, 61, 7);

Siracusa, 33 (6, 187, 28);

Trapani, 16 (0, 118, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

I dati generali sul contagio del coronavirus in Sicilia aggiornati alle 15.00 di oggi, giovedì 21 maggio 2020, sono consultabili a questo link.

