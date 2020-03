Coronavirus. Nella provincia di Messina 212 positivi: il report ufficiale

Dai 168 positivi di ieri il numero di casi di coronavirus in provincia di Messina arrivano a 212. In 24 ore 44 nuovi contagi confermati dalla Regione Siciliana nell’odierno report che rende noti i muneri del coronavirus suddivisi per provincia aggiornati alle ore 12 di oggi, giovedì 26 marzo.

In totale sono 1.164 i casi positivi registrati dall’inizio, ma attualmente ne risultano 1.095 perché 36 sono già guariti e 33 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 52;

Caltanissetta, 48;

Catania, 321;

Enna, 126;

Messina, 212;

Palermo, 197;

Ragusa, 27;

Siracusa, 63;

Trapani, 49.

I dati delle singole province completano così il quadro generale del coronavirus in Sicilia, aggiungendosi ai dati generali sui numeri del contagio sull’Isola.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.

