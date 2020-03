Coronavirus in Sicilia. 1.095 attuali positivi, 36 deceduti e 33 guariti: i dati aggiornati

La Regione ha pubblicato i dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia. Alle 12.00 di oggi, giovedì 26 marzo, salgono a 1.164 i tamponi risultati positivi. I contagiati, attualmente, sono 1.095, i guariti 36, mentre sono decedute 33 persone.

Dall’inizio dei controlli, comunica la Regione Siciliana, sono stati effettuati in totale 9.658 tamponi dai laboratori di riferimento. Di questi, 1.164 sono risultati positivi (170 + di ieri). Tolti da questo dato i guariti e le persone che sono decedute, i casi attuali di coronavirus in Sicilia sono 1.095.

Dei pazienti sono 414 i ricoverati negli ospedali dell’Isola, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 si trovano sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 36, mentre le persone decedute sono 33 (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le misure di contenimento del coronavirus in Sicilia è possibile visitare il sito dedicato della Regione Siciliana o chiamare il numero verde 800.45.87.87. Nelle prossime ore dovrebbe essere disponibile anche il dato aggiornato sulle singole province dell’Isola. I dati, così come riportati in tabella, sono stati inviati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

