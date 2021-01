Coronavirus: Messina terza in Sicilia per nuovi casi con 189 contagi

Sono 1.047 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 189 i contagi tra Messina e provincia, registrati su 6.319 tamponi processati. Aumentano di 45 unità i ricoveri, i guariti segnalati dal bollettino del 3 gennaio 2021 sono 380, le persone decedute 26. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 nelle singole province della Sicilia.

Sono 35.591 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 34.270 si trovano in isolamento domiciliare, 1.137 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 184 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola sono stati rilevati 96.547 contagi da covid-19 su 1.238.041 tamponi effettuati. Le persone guarite complessivamente sono state 58.462, le vittime 2.494.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 1.047 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 3 gennaio 2021 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 301 a Catania, 297 a Palermo, 189 a Messina, 87 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento, 53 a Ragusa, 46 a Trapani, 16 a Siracusa e 3 ad Enna.

Dall’inizio dell’emergenza in Sicilia, tra Messina e provincia sono stati registrati in totale 11.303 casi di coronavirus. Nei giorni scorsi, il comune di Capizzi, dell’area metropolitana di Messina, è diventato zona rossa.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 3 gennaio 2021

Sono 14.245 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia, su 102.974 tamponi, dal bollettino del 3 gennaio 2021 del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono 576.214. Di queste, 550.556 sono in isolamento domiciliare, 23.075 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 2.583 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono stati rilevati 2.155.446 casi di coronavirus su 26.926.279. I guariti sono stati 1.503.900, le persone decedute 75.332.

(31)