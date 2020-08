Coronavirus: la Sicilia è l’ultima regione per numero di tamponi

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi per coronavirus in rapporto alla popolazione. A dirlo un report dell’ufficio statistica del Comune di Palermo, sugli indicatori territoriali relativi all’epidemia da Covid-19.

Secono lo studio, in Sicilia sono stati fatti tamponi solo sul 6,57% della popolazione – meno della metà della media nazionale che si attesta al 13,29%.

Inoltre, l’Isola – dopo Trento – presenta il maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti e il secondo maggior valore in assoluto dopo la Lombardia. La Sicilia ha il più basso rapporto di guariti-dimessi rispetto ai positivi. Circa il 70,3% contro la media nazionale del 90,6%.

Coronavirus – i dati dei tamponi in Sicilia

In seguito alla risalita dei contagi, l’ufficio Statistica di Palermo ha redatto un’analisi relativa alla settimana dal 10 al 16 agosto, tutti i numeri:

Registrati 6,30 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Quarto valore più alto nella classifica delle medie regionali, mentre il valore medio nazionale è di 5,56 nuovi casi positivi al Covid-19 ogni 100 mila abitanti.

Bassa rispetto alle altre regioni la percentuale di guariti/dimessi, dal 79,6% al 73,5%.

Terza regione con il numero più basso di decessi. 5,7 per ogni 100 mila abitanti, con un tasso di letalità (rapporto tra numero di deceduti per ogni 100 positivi) di 7,6. La media nazionale dei decessi è di 58,8 deceduti per ogni 100 mila abitanti.

«I dati sull’aumento dei casi in alcune zone della Sicilia e, come nel resto d’Italia, soprattutto fra i più giovani – dice il sindaco Leoluca Orlando – non possono non preoccupare. Per questo rivolgo al Governo regionale un invito e un appello affinché siano intensificati i controlli tramite tampone ai cittadini residenti in Sicilia e perché si proceda ad una migliore tracciabilità di chi, soprattutto le migliaia di turisti che stanno affollando alcune zone dell’isola, arriva da altre regioni o dall’estero».

Dove posso fare il tampone a Messina?

A Messina è possibile fare il test rapido per la diagnosi del coronavirus nei sette ospedali dell’ASP e all’ex Ospedale Margherita.

