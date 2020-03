Coronavirus in Sicilia. Ultime notizie dalla Regione: 24 i tamponi positivi

26 Condivisioni Facebook Twitter

Ultime notizie dalla Regione sul numero dei tamponi per sospetti casi di coronavirus prelevati in Sicilia: in totale ne sono stati analizzati 547, di cui 511 negativi e 12 in attesa dei risultati. Alle 12.00 di oggi, venerdì 6 marzo, i contagi sono quindi 24.

I 24 tamponi analizzati dai laboratori dei policlinici di Catania e Palermo e risultati positivi sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, che ne ha confermati 7 (tre a Palermo e 4 a Catania), mentre i dati della Regione Siciliana sono stati inviati all’unità di crisi nazionale. Nel frattempo proseguono i controlli in tutta Italia, a Messina nella giornata di ieri è stato effettuato un tampone, poi risultato negativo.

Attualmente, spiegano dalla Regione, in Sicilia sono ricoverati 7 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania e uno a Enna) positivi al coronavirus, di cui nessuno in terapia intensiva. I restanti 17 sono in isolamento domiciliare.

Per ulteriori approfondimenti sul COVID-19 è possibile consultare il sito dedicato. Chi sospetta di poter essere stato contagiato da coronavirus deve rivolgersi al proprio medico di base o chiamare il 1500, senza recarsi in ospedale. La Regione Siciliana ha messo a disposizione il numero verde 800 45 87 87 per rispondere alle richieste di informazioni dei cittadini.

Per quel che riguarda, infine, le misure disposte dal governo nazionale per il contenimento del coronavirus in Italia, è possibile consultare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

