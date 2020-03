Coronavirus in Sicilia. Aggiornamento dalla Regione: 21 tamponi positivi

Ultimi aggiornamenti dalla Regione sui controlli per il coronavirus: i laboratori di riferimento in Sicilia hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Al momento i contagi in Sicilia sono quindi 21. I campioni sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità (Iss) che ne ha già confermati 4.

I dati in questione sono stati forniti direttamente dalla Regione Siciliana, che li ha trasmessi all’Unità di crisi nazionale, e sono aggiornati alle ore 12.00 di oggi, giovedì 5 marzo.

I laboratori di riferimento per le analisi riguardanti il coronavirus in Sicilia sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania. Al momento, risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare.

«Per migliorare le performance di analisi – informa la Regione – su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l’assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l’analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all’Istituto superiore di Sanità per la validazione finale».

Mentre aumentano i contagi in Italia, il governo ha reso note le misure di contenimento del COVID-19 in Italia (e quindi anche a Messina) contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. A questo link, nello specifico, sono elencati i provvedimenti messi in campo dall’Università degli Studi di Messina.

