Coronavirus in Sicilia: 90 nuovi casi, 4 a Messina. Gli ultimi aggiornamenti

Sono 90 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 4 dei quali a Messina, rilevati su 5.809 tamponi eseguiti. Salgono così a 1.988 gli attuali positivi e a 5.473 i contagi registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala inoltre, 3 decessi e 18 guariti. Vediamo i dati sulla Sicilia e le sue province, aggiornati al 16 settembre 2020.

Delle 1.988 persone attualmente positive al covid-19 in Sicilia, 1.817 si trovano in isolamento domiciliare, 155 sono ricoverate con sintomi nelle strutture ospedaliere dell’Isola, 16 in terapia intensiva. I 90 nuovi casi segnalati dal report del 16 settembre 2020 sono stati rilevati su 5.809 tamponi effettuati. Cifra, quest’ultima, che porta il totale dei test di questa tipologia effettuati dall’inizio dell’epidemia coronavirus a 412.972. Aumenta il numero dei guariti a 3.190 (+18 rispetto al 15 settembre), mentre sono decedute 3 persone (per un totale di 295).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda le singole province della Sicilia, l’aggiornamento del Ministero della Salute e dell’ISS segnala per il 16 settembre 2020 90 casi di coronavirus in più. Questi sono così suddivisi a livello territoriale: 35 a Catania, 33 a Palermo, 7 ad Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Messina, 4 a Trapani, 1 a Ragusa, 1 a Caltanissetta. Siracusa, invece, registra zero contagi.

Tra Messina e provincia il numero totale di casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia è di 686.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 16 settembre 2020

Il report sul covid-19 in Italia del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 16 settembre 2020 indica un incremento di 1.452 nuovi casi di coronavirus. Si arriva quindi a un totale di contagi rilevati dall’inizio dell’emergenza nella Penisola di 291.442. Attualmente risultano positive 40.532 persone. Di queste, 38.040 si trovano in isolamento domiciliare, 2.285 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 207 in terapia intensiva. I dimessi guariti nelle 24 ore di riferimento sono 620 (totale 215.265), mentre sono decedute 12 persone (totale 35.645).

Per quel che riguarda, infine, i tamponi. I dati dell’ultimo aggiornamento indicano un incremento di 100.607 tamponi, che porta il totale dall’inizio dei rilievi a 10.044.551.

