Coronavirus: 77 nuovi casi in Sicilia, 2 a Messina. Gli ultimi aggiornamenti

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Sicilia dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, 2 a Messina. Questo su 4.327 tamponi effettuati. Raggiunge quota 5.838 il numero totale di contagi sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19, mentre gli attuali positivi sono 1.919. Vediamo i dati rilevati dal report del 15 settembre 2020 sulla Sicilia in generale e sulle singole province.

Come anticipato, sale a 1.919 il numero degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia alla data del 15 settembre 2020. Di questi, 1.761 si trovano in isolamento domiciliare, 141 invece sono ricoverati negli ospedali dell’Isola con sintomi, 17 in terapia intensiva. Nelle 24 ore di riferimento non è stata registrata alcune guarigione, né alcun decesso. Il numero dei guariti resta quindi fermo a 3.172, mentre quello delle persone decedute a causa del covid-19 si ferma a 292. In totale, con i 4.327 tamponi eseguiti nelle scorse ore, il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia sale a 407.163.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Soffermandoci sui 77 nuovi casi di coronavirus registrati nelle singole province della Sicilia dall’aggiornamento del 15 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’ISS, vediamo che questi sono così suddivisi: 37 nuovi contagi a Palermo (2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa), 20 a Catania, 8 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 4 a Trapani, 2 a Messina e 2 a Enna. Zero nuovi casi, invece, a Caltanissetta, e Siracusa.

A Messina i casi di coronavirus registrati dall’inizio dell’emergenza covid-19 sono 682.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 15 settembre 2020

Per quel che riguarda il covid-19 in Italia, il bollettino del 15 settembre 2020 registra 1.229 nuovi casi su 80.517 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento. Salgono così a 39.712 gli attuali positivi. Di questi, 37.289 sono in isolamento domiciliare, 2.222 sono ricoverati in ospedale, mentre 201 pazienti si trovano in terapia intensiva. Il numero delle persone guarite dall’inizio dell’emergenza è di 214.645, mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono state 35.633.

In totale, dall’inizio dei rilievi in Italia sono stati effettuati 9.943.944 tamponi.

