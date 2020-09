Coronavirus in Sicilia: 89 nuovi casi, 1 dei quali a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, uno dei quali a Messina. I contagi sono stati rilevati su un totale di 6.039 tamponi eseguiti in 24 ore. Salgono quindi a 2.412 gli attuali positivi sull’Isola. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 23 settembre 2020 indica, inoltre, 64 guariti e 3 decessi in più rispetto al 22 settembre. Vediamo le ultime notizie riguardanti il coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Raggiungono quota 6.234 i casi di coronavirus rilevati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia, mentre si attestano a 2.412 gli attuali positivi. Di questi, 2.166 sono in isolamento domiciliare, 230 sono ricoverati con sintomi negli ospedali della regione e 16 in terapia intensiva. Sono 3.519 (+64) in totale i guariti, mentre le vittime del covid-19 sull’Isola sono 303 (+3). Gli 89 nuovi casi segnalati dal bollettino del 23 settembre 2020 sono stati rilevati su 6.039 tamponi. Cifra che porta il totale a 448.412.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Gli 89 nuovi casi di coronavirus in Sicilia registrati dal bollettino del 23 settembre 2020 sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 42 a Palermo, 16 a Catania, 15 a Trapani, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Messina ed 1 a Enna. La Regione Siciliana comunica, infine, che dei nuovi contagi, 9 risultano ospiti della comunità “Biagio Conte” e 1 è un migrante proveniente dall’hotspot di Lampedusa.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 23 settembre 2020

Sono 1.640 i nuovi casi di coronavirus in Italia rilevati su 103.696 tamponi secondo il bollettino del 23 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Gli attuali positivi al covid-19 sulla Penisola sono invece 46.114. Di questi, 43.212 si trovano in isolamento domiciliare, 2.658 sono ricoverati con sintomi, mentre 244 persone sono in terapia intensiva. I dimessi guariti in totale dall’inizio dell’emergenza sono 220.665 (+995), mentre le vittime del coronavirus in Italia sono 35.758 (+20).

