Coronavirus in Sicilia: 84 nuovi casi, 4 dei quali a Messina, su 5.214 tamponi. Il bollettino dell’ISS

Sono 84 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Sicilia, 4 dei quali a Messina, su 5.214 tamponi effettuati. Salgono a 4.849 i contagi totali sull’Isola dall’inizio dell’epidemia di covid-19, mentre sono 1.454 gli attuali positivi. Questo il quadro, in linee generali, fotografato dal bollettino del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) aggiornato a martedì 8 settembre 2020. Vediamo, nel dettaglio, i dati riguardanti le province della Sicilia.

Partendo dal quadro generale, in Sicilia il report dell’8 settembre segnala 84 nuovi casi e 1.454 attuali positivi (4.849 totali). Di questi, 1.337 sono in isolamento domiciliare, 104 sono ricoverati con sintomi e 13 si trovano in terapia intensiva. I nuovi contagi sono stati rilevati su 5.214 tamponi (il doppio di ieri) Salgono a 380.348 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Stabile il numero delle vittime del covid, fermo a 289, mentre i dimessi guariti sono 3.106 (+9).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Gli 84 nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia dal bollettino del Ministero della Salute e dell’ISS aggiornato all’8 settembre, sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 41 Trapani, 20 a Palermo, 14 a Catania, 4 a Messina, 4 a Ragusa, 1 a Siracusa. Zero nuovi contagi, invece, a Caltanissetta, Enna e Agrigento. Tra Messina e provincia i casi totali registrati dall’inizio dell’emergenza covid-19 sono 655.

Il coronavirus in Italia: il bollettino dell’8 settembre 2020

Andando a guardare, infine, i dati riguardanti il coronavirus in Italia in generale, la situazione fotografata da Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità martedì 8 settembre è la seguente. I nuovi casi sono 1.370, gli attuali positivi salgono a 33.789 e i contagi totali dall’inizio dell’emergenza sono 280.153. Delle persone attualmente affette da coronavirus, 31.886 si trovano in isolamento domiciliare, 1.760 sono ricoverati con sintomi, mentre 143 si trovano in terapia intensiva.

Nelle 24 ore di riferimento i tamponi eseguiti sono stati 92.403, per un totale di 9.364.213 dall’inizio dei rilievi. Sempre dall’inizio dell’emergenza, sono 210.801 i dimessi guariti e 35.563 le persone decedute a causa del covid-19.

