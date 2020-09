Coronavirus in Sicilia: 49 nuovi casi, 6 a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 49 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 6 dei quali a Messina, su 2.333 tamponi eseguiti. Salgono quindi a 1.379 le persone attualmente positive al covid-19 sull’Isola e a 4.765 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza. Questo, in linee generali, il quadro fornito dal bollettino del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) aggiornato al 7 settembre 2020. Tra le altre cose si segnalano 4 guariti e nessun deceduto. Vediamo, più nel dettaglio, i dati su ricoveri e tamponi e i numeri delle singole province.

Salgono a 4.765 i casi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dei rilievi su un totale di 375.134 tamponi effettuati. Ai 37 contagi registrati il 6 settembre si aggiungono, quindi, 49 casi registrati nelle 24 ore successive. Il numero degli attuali positivi al coronavirus sull’Isola sale a 1.379. Di questi, 1.265 sono in isolamento domiciliare, 101 ricoverati con sintomi negli ospedali della regione e 13 in terapia intensiva. L’ultimo aggiornamento non segnala nuovi decessi (il cui numero totale si ferma a 289), mentre i guariti sono 4 (totale 3.097).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

La mappa interattiva fornita dal Ministero della Salute dà una sintesi dell’andamento dell’epidemia da covid-19 in Sicilia. Secondo i dati forniti, riferiti al 7 settembre 2020, i 49 nuovi casi sono così suddivisi: 28 a Palermo, 12 a Catania, 6 a Messina, 2 a Ragusa, 1 a Siracusa. Zero nuovi casi a Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento. La Regione Siciliana comunica, infine, che dei nuovi positivi, 15 sono ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 7 settembre 2020

Per quel che riguarda, infine, il quadro generale dell’Italia, la situazione è la seguente. Sono 1.108 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 7 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Il numero dei contagi totali dall’inizio dell’emergenza coronavirus sulla Penisola sale quindi a 278.784, mentre quello degli attuali positivi è di 32.993. Di questi, 31.132 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1.719 sono ricoverati con sintomi e 142 in terapia intensiva. I dimessi guariti totali sono 210.238, mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono 35.553 (+12 rispetto al 6 settembre).

I nuovi casi registrati nelle 24 ore di riferimento sono stati rilevati su 52.553 tamponi effettuati. Il numero di tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza è di 9.271.810.

