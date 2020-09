Coronavirus: 37 nuovi casi in Sicilia, 3 a Messina, e 46 guariti. Il bollettino dell’ISS

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 3 dei quali a Messina. I rilievi sono stati fatti su un totale di 2.321 tamponi. Salgono così a 1.334 gli attuali positivi, ma si segnalano anche 46 guariti. Questo il quadro scattato dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) per il 6 settembre. Vediamo, nel dettaglio, i dati dell’ultimo aggiornamento e la situazione delle singole province dell’Isola.

Salgono a 4.716 i contagi da covid-19 rilevati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre raggiungono quota 1.334 gli attuali positivi. Di questi, 1.235 si trovano in isolamento domiciliare, 86 sono ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva. I nuovi guariti, invece, sono 46; cifra che porta il totale a 3.093, mentre il numero delle persone decedute a cause del coronavirus dall’inizio dell’epidemia è di 289. Per quel che riguarda, infine, i tamponi, nelle 24 ore di riferimento ne sono stati effettuati 2.321 (per un totale di 372.801).

Coronavirus in Sicilia, i dati delle province

Andando a guardare i dati delle singole province della Sicilia, la situazione registrata dal bollettino del 6 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’ISS è la seguente. I 37 nuovi casi sono così suddivisi: 7 nuovi casi a Ragusa, 6 a Palermo, 6 a Siracusa, 5 a Catania, 5 ad Agrigento, 5 a Trapani, 3 a Messina. Zero nuovi contagi, invece, a Enna e Caltanissetta.

La Regione Siciliana segnala che dei nuovi 37 soggetti positivi al tampone, 8 sono Immigrati ospiti nei Centri di Accoglienza.

Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 settembre 2020

Per quel che riguarda, infine, il quadro generale dell’Italia per il 6 settembre 2020 indica 1.297 nuovi casi di covid-19. Salgono così a 32.078 gli attuali positivi e a 277.634 i casi totali dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Dei 32.078 attuali positivi, 30.262 si trovano in isolamento domiciliare, 1.683 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 133 in terapia intensiva. Il numero delle persone decedute a causa del covid è di 35.541, mentre i dimessi guariti sono 210.015.

Domenica 6 settembre 2020 sono stati eseguiti 76.856 tamponi (9.219.257 totali dall’inizio dei rilievi).

