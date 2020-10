Coronavirus in Sicilia: 796 nuovi casi, 98 guariti. Tra Messina e provincia 47 contagi

Sono 796 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 47 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 7.732 tamponi processati. Salgono così a 14.586 i positivi registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del 22 ottobre 2020 segnala, inoltre, 98 guariti e 8 deceduti. Vediamo, nel particolare, i dati sul covid in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 8.540 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 7.863 si trovano in isolamento domiciliare, 588 sono ricoverati con sintomi in ospedale, mentre 89 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia coronavirus sull’Isola si sono registrati 5.649 dimessi guariti e 397 decessi. I 7.732 tamponi processati nelle 24 di riferimento del bollettino del 22 ottobre 2020 portano il totale a 621.996.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Secondo i dati forniti dalla Regione, i 796 nuovi contagi da coronavirus sono così suddivisi tra le singole province della Sicilia: 351 a Palermo, 211 a Catania, 60 a Trapani, 47 a Messina; 49 a Ragusa, 24 a Siracusa, 28 a Caltanissetta, 7 a Enna e 19 ad Agrigento. I casi di covid-19 rilevati tra Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza sono 1.324.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 22 ottobre 2020

Per quel che riguarda, invece, i contagi a livello nazionale, la situazione presentata dal bollettino del 22 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul coronavirus in Italia è la seguente. Sono 16.079 i nuovi casi, 465.726 i positivi individuati dall’inizio dell’epidemia e 169.302 le persone che attualmente risultano positive. Di queste, 158.616 sono in isolamento domiciliare, 9.694 sono ricoverate con sintomi negli ospedali della Penisola, 992 in terapia intensiva.

Nelle 24 ore di riferimento del report del 22 ottobre 2020 sono stati processati 170.392 tamponi, mentre il totale è di 14.132.421. I dimessi guariti sono stati 259.456 (+2.082), le vittime 36.968 (+136).

