Coronavirus in Sicilia: 695 nuovi casi, 52 i contagi tra Messina e provincia

Sono 695 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 52 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 5.193 tamponi processati. Salgono così a 16.897 i casi di covid-19 sull’Isola dall’inizio dell’emergenza, 10.555 gli attuali positivi. Il bollettino del 25 ottobre 2020 segnala, inoltre, 18 guariti e 11 deceduti in più rispetto alle rilevazioni precedenti. Vediamo i dati sulle singole province della Sicilia.

Con i 695 nuovi positivi al covid-19 in Sicilia, salgono 16.897 i contagi sull’isola dall’inizio dell’epidemia, mentre sono 10.555 le persone attualmente positive. Di queste, 9.818 sono in isolamento domiciliare, 642 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 95 si trovano in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono stati 5.914 i dimessi guariti, 428 le vittime del coronavirus. Con i 5.193 tamponi processati nelle 24 ore di riferimento, il numero totale sale a 642.351.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Dei 695 nuovi casi registrati dal bollettino del 25 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 227 sono stati rilevati nell’area metropolitana di Catania. Per quel che riguarda il coronavirus nelle altre province della Sicilia, la situazione è la seguente: 194 i nuovi casi a Palermo, 98 a Ragusa, 52 a Messina, 46 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 21 ad Enna, 15 a Siracusa e 14 a Trapani.

Dall’inizio della pandemia coronavirus, tra Messina e provincia sono stati rilevati in totale 1.498 contagi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 25 ottobre 2020

Allargando lo sguardo a tutto il territorio nazionale, il bollettino del 25 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 21.273 nuovi casi di coronavirus in Italia. Salgono quindi a 525.782 i contagi dall’inizio dell’emergenza covid-19 e a 222.241 gli attuali positivi sulla Penisola. Di questi, 209.027 sono in isolamento domiciliare, 12.006 sono ricoverati con sintomi, 1.208 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati effettuati 14.654.002 tamponi (+161.880). I guariti sono stati 266.203 (+2.086) e le persone decedute 37.338 (+128).

Coronavirus: ultime notizie

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo Dpcm Conte del 24 ottobre 2020 contenente nuove misure di contrasto del coronavirus per l’Italia. Qui, i dettagli delle misure in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre.

