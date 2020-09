Coronavirus in Sicilia: 61 nuovi casi su 2.726 tamponi. I dati dell’ISS

Sono 61 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, zero a Messina. Salgono così a 1.793 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola e a 5.241 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con l’aggiornamento del 13 settembre sono stati registrati due decessi. Vediamo i dati generali e quelli delle singole province.

Come anticipato, con i 61 nuovi contagi rilevati il 13 settembre 2020 salgono a 5.241 i casi totali di coronavirus in Sicilia e a 1.793 gli attuali positivi. Di questi, 1.656 si trovano in isolamento domiciliare, 120 sono ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva. Il numero dei dimessi guariti si attesta a 3.158 (+14), mentre il bollettino segnala un deceduto. Si tratterebbe di un uomo di 56 anni, di Sant’Agata Li Battiati, deceduto al Policlinico di Messina. Dei nuovi positivi, 3 sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda, le singole province della Sicilia, i 61 nuovi casi di coronavirus registrati con l’aggiornamento del 13 settembre sono così suddivisi: 26 a Catania, 25 a Palermo, 4 a Siracusa, 2 a Ragusa, 2 a Enna, 2 ad Agrigento. Zero nuovi contagi, invece, a Messina (dove si è registrato però un decesso), a Caltanissetta e a Trapani. A Messina i casi dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 680.

Il coronavirus in Italia: il bollettino del 13 settembre

Il bollettino del Ministero della Salute e dell’ISS del 13 settembre segnala, infine, la seguente situazione per quel che riguarda il coronavirus in Italia in generale. Sono 1.458 i nuovi casi registrati nelle 24 ore di riferimento su 72.143 tamponi eseguiti, mentre salgono a 287.753 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza covid-19. Salgono quindi a 38.509 gli attuali positivi. Di questi 36.280 sono in isolamento domiciliare, 2.042 sono ricoverati in ospedale e 187 in terapia intensiva. Raggiunge quota 213.634 il numero dei dimessi guariti dall’inizio dell’epidemia, mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono 35.610.

In totale, dall’inizio dei rilievi, sono stati effettuati 9.818.118 tamponi.

(50)