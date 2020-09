Coronavirus in Sicilia: 54 nuovi casi, 2 a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 54 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 2 dei quali a Messina, rilevati su 3.467 tamponi. Salgono così a 1.252 gli attuali positivi, mentre si segnalano un decesso in più e 28 guariti. Questi in generale, alcuni dei dati che emergono dal bollettino del Ministero della Salute e dell‘Istituto Superiore di Sanità (ISS) aggiornati al 3 settembre 2020. Vediamo, più nel dettaglio, la situazione sull”Isola e nelle singole province.

Il numero totale dei casi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sale a 4.487. Come anticipato, gli attuali positivi sono 1.252. Di questi, 1.159 si trovano in isolamento domiciliare, 81 sono ricoverati in ospedale con sintomi (5 in più rispetto al 2 settembre), 12 in terapia intensiva. Nelle 24 ore di riferimento sono stati eseguiti 3.467 tamponi, che portano il totale a 360.966. Arriva a 2.947 il numero dei pazienti dimessi guariti (+28 rispetto al precedente aggiornamento), ma è anche deceduta una persona. Sono quindi 288 i pazienti che hanno perso la vita a causa del coronavirus.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 54 nuovi casi registrati in Sicilia e segnalati dall’aggiornamento del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 19 a Palermo, 19 a Trapani, 5 a Ragusa, 4 a Catania, 3 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta e 2 a Messina. Zero nuovi contagi, invece, a Enna e Siracusa. Una piccola nota: la tabella del Ministero della Salute non aveva segnalato, ieri, i dati di Messina e Siracusa, che registravano quindi zero casi. Oggi invece sono stati aggiunti.

Il coronavirus in Italia: il bollettino del 3 settembre 2020.

Per quel che riguarda, infine, il coronavirus in Italia, il bollettino del 3 settembre del Ministero della Salute e dell’ISS segnala 1.397 nuovi casi di covid-19 nelle 24 ore di riferimento su 92.790 tamponi effettuati. Salgono così a 272.912 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza e a 28.915 gli attuali positivi. Di questi, 27.290 sono in isolamento domiciliare, 1.505 ricoverati con sintomi, 120 in terapia intensiva. Salgono a 208.490 i dimessi guariti e a 35.507 i deceduti. I tamponi eseguiti dall’inizio dei rilievi sono 8.921.658.

