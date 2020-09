Coronavirus: 83 nuovi casi in Sicilia, 21 a Messina. Il bollettino dell’ISS

Sono 83 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 21 dei quali a Messina, ma su un numero nettamente superiore di tamponi eseguiti rispetto al solito, 5.627 in 24 ore. Questo quanto comunicato attraverso l’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia covid-19, aggiornato a mercoledì 2 settembre. Vediamo, più nel dettaglio, i dati della Sicilia e delle sue province.

Salgono a 1.227 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia; cifra che porta il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza a 4.433. Attualmente, sull’Isola, 1.139 persone contagiate si trovano in isolamento domiciliare, mentre 88 sono ricoverate in ospedale. Di queste, 12 in terapia intensiva (2 in più rispetto all’aggiornamento dell’1 settembre). Come anticipato, i tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento sono stati 5.627, mentre il totale sale a 357.499. Il numero dei dimessi guariti sale a 2.919 (+8), mentre quello delle persone decedute a causa del covid-19 rimane di 287.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda le singole province, il bollettino del 2 settembre 2020 segnala che gli 83 nuovi casi registrati di coronavirus sono così suddivisi: 21 a Messina, 19 a Palermo (tra cui 9 migranti), 17 ad Agrigento (tra cui 16 migranti), 13 a Catania, 9 a Trapani (tra cui 1 migrante), 2 a Ragusa e 2 a Siracusa. Zero nuovi contagi, invece, a Enna e Caltanissetta.

Il coronavirus in Italia: il bollettino del 2 settembre 2020

Allargando lo sguardo all’Italia in generale, il bollettino del 2 settembre elaborato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità segnala 1.326 nuovi casi di coronavirus su 102.959 tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento. Gli attuali positivi sulla Penisola sono quindi 27.817. Di questi, 26.271 si trovano in isolamento domiciliare, 1.437 sono ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza covid-19, infine, si segnalano 208.201 dimessi guariti e 35.497 persone decedute.

I contagi totali dall’inizio dei rilievi sul coronavirus in Italia sono 271.515, su 8.828.868 tamponi eseguiti.

