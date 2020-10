Coronavirus in Sicilia: 399 nuovi casi, 22 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 399 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 22 i contagi a Messina, registrati su 7.444 tamponi. Arrivano così a 10.691 i casi totali registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19. Il bollettino del 15 ottobre 2020 segnala, inoltre, 92 guariti e 7 deceduti nelle 24 ore di riferimento. Vediamo, nel dettaglio, le ultime notizie riguardanti la Sicilia e le singole province.

Sono 10.691 i contagi di coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre si attestano a 5.487 gli attuali positivi. Di questi, 4.967 sono in isolamento domiciliare, 468 sono ricoverati con sintomi, 52 in terapia intensiva. I 399 casi rilevati dall’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono stati rilevati su 7.444 tamponi (che portano il totale a 575.631).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda la distribuzione territoriale, i 399 nuovi casi positivi al coronavirus sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 154 a Palermo, 126 a Catania, 22 a Messina, 21 a Caltanissetta, 19 a Trapani, 19 a Siracusa, 15 a Ragusa, 14 a Enna e 9 ad Agrigento. La Regione Siciliana comunica, infine, che dei nuovi casi, 14 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

I contagi di coronavirus registrati a Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza covid sono 1.109.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 15 ottobre 2020

Spostandoci ad osservare l’andamento dell’epidemia covid-19 su tutto il territorio nazionale vediamo che il bollettino del 15 ottobre 2020 segnala 8.804 nuovi casi di coronavirus in Italia, rilevati su 162.932 tamponi . Salgono così a 381.602 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, mentre le persone attualmente positive sono 99.266. Di queste, 92.884 si trovano in isolamento domiciliare, 5.796 sono ricoverate negli ospedali della Penisola, 586 nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza covid in Italia sono stati rilevati 381.602 contagi su 13.077.827 tamponi effettuati.

Coronavirus in Sicilia: ultime notizie

Per quel che riguarda, infine le ultime notizie sul coronavirus in Sicilia, si segnala la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che recepisce il Dpcm Conte del 13 ottobre 2020 e introduce il massimo di passeggeri a bordo dei mezzi pubblici su tutta l’Isola.

(20)