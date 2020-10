Coronavirus in Sicilia: 366 nuovi casi, 39 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 366 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 39 i contagi a Messina, rilevati su 7.021 tamponi effettuati in 24 ore. Superano così la soglia dei 10mila i casi positivi al covid-19 registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. I guariti in totale sono 4.762 (+54), mentre i deceduti 343 (+2). Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid in Sicilia e nelle singole province, così come sono stati riportati dal bollettino del 14 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Arrivano a 10.292 i contagi da coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza. Sono, invece, 5.187 gli attuali positivi. Di questi, 4.691 sono in isolamento domiciliare, 447 pazienti sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 49 si trovano in terapia intensiva. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia covid-19 sono stati effettuati sull’Isola 568.187 tamponi e sono stati registrati 4.762 dimessi guariti (+54) e 343 vittime (+2).

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle singole province

Per quel che riguarda, invece, la suddivisione territoriale, i 366 nuovi casi di coronavirus segnalati dal bollettino del 14 ottobre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 117 a Catania, 94 a Palermo, 49 a Trapani, 39 a Messina, 26 a Siracusa, 20 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 6 ad Enna e 5 ad Agrigento.

In totale dall’inizio dell’emergenza coronavirus, tra Messina e provincia sono stati registrati 1087 contagi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 14 ottobre 2020

Per quel che riguarda il resto della Penisola, complessivamente i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia dal bollettino del 14 ottobre 2020 sono 7.332 (su 152.196 tamponi). Sono 92.445, invece, le persone che risultano attualmente positive al coronavirus. Di queste, 86.436 si trovano in isolamento domiciliare, 5.470 sono ricoverate con sintomi negli ospedali dello Stivale, 539 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia i casi rilevati sono 372.799 (su 12.914.895 tamponi). I dimessi guariti sono 244.065 (+2.037), mentre le persone decedute a causa del covid-19 sono state 36.289 (+43 rispetto al bollettino del 13 ottobre 2020).

