Coronavirus in Sicilia: 334 nuovi casi, 34 i contagi a Messina e provincia. Il bollettino

Sono 334 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 34 i contagi tra Messina e provincia, individuati su un totale di 8.340 tamponi. Sale così a 9.926 il numero delle persone risultate positive sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del 13 ottobre 2020 segnala, inoltre, 137 guariti in più rispetto al giorno precedente e 2 decessi. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 4.877 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 4.407 si trovano in isolamento domiciliare, 426 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 44 sono in terapia intensiva. I dati aggiornati al 13 ottobre 2020 segnalano un totale di 4.708 dimessi guariti (+137 rispetto al precedente bollettino) e 341 persone decedute a causa del covid-19. Con gli 8.340 tamponi eseguiti nelle 24 ore di riferimento, il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 561.166.

Coronavirus, i contagi nelle province della Sicilia

Aumentano ancora i contagi sull’Isola. I 334 nuovi casi registrati dal bollettino del 13 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 139 a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento. Zero contagi, invece, ad Enna. Le due persone decedute sono due uomini: un 91enne, a Catania, e un 77enne a Palermo.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus tra Messina e provincia sono stati registrati in tutto 1.048 contagi. Dalle 14.00 di ieri, martedì 13 ottobre 2020, il comune della cintura metropolitana Galati Mamertino è ufficialmente “zona rossa”.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 13 ottobre 2020

Allargando lo sguardo a tutto il territorio nazionale, il bollettino del 13 ottobre 2020 segnala 5.901 nuovi casi di coronavirus in Italia. I contagi sono stati rilevati su 112.544 tamponi. Salgono così a 365.467 i casi dall’inizio dell’epidemia covid, mentre sono 87.193 gli attuali positivi. Di questi, 81.603 si trovano in isolamento domiciliare, 5.076 sono ricoverati con sintomi nelle strutture ospedaliere della Penisola, mentre 514 sono in terapia intensiva.

L’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala, inoltre, un totale di 242.028 dimessi guariti (+1.428), mentre sono 36.246 (+41) le vittime del coronavirus in Italia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 12.762.699 tamponi.

Da oggi, mercoledì 14 ottobre, sono in vigore in Italia le regole anti-coronavirus contenute nel dpcm Conte del 13 ottobre 2020.

