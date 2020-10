Coronavirus in Sicilia: 362 nuovi casi, 7 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 362 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 7 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su un totale di 3.252 tamponi. Questi i dati del bollettino del 19 ottobre 2020 sul covid-19 che segnalano 30 pazienti ricoverati in più, 2 dei quali in terapia intensiva. Sale di 130 il numero di guariti ma si registrano anche 3 decessi. Vediamo i dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia.

I 362 nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) portano il totale dei positivi sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19 a 12.654. Sono, invece, 7.019 gli attuali positivi. Di questi, 6.426 si trovano in isolamento domiciliare, 521 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 72 sono in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento del report sono stati 3.252 (cifra che porta il totale a 598.721).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale dei 362 nuovi casi di coronavirus registrati il 19 ottobre 2020, la situazione per le singole province della Sicilia è la seguente: 170 a Palermo, 85 a Catania, 27 a Caltanissetta, 24 ad Enna, 24 a Siracusa, 22 a Ragusa, 7 a Messina e 3 a Trapani. Zero nuovi contagi, invece, ad Agrigento.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 a Messina e provincia sono stati registrati in totale 1.196 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 19 ottobre 2020

Il bollettino del 19 ottobre 2020 segnala 9.338 nuovi casi, rilevati su 98.862 tamponi. Raggiungono così quota 423.578 i contagi totali di covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza. Le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono 134.003. Di queste, 125.530 sono in isolamento domiciliare, 7.676 sono ricoverate in ospedale, 797 si trovano in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti 13.639.444 tamponi. I dimessi guariti sono in totale 252.959 (+1.498 rispetto al 18 ottobre 2020), le vittime del coronavirus in Italia sono invece 36.616 (+73).

Ultime notizie sul coronavirus in Sicilia

Da ieri, lunedì 19 ottobre 2020, in Sicilia c’è una quarta “zona rossa”, il Comune di Randazzo, in provincia di Catania. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha inoltre firmato l’ordinanza con cui recepisce le misure contenute nel Dpcm Conte del 18 ottobre 2020.

