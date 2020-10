Coronavirus in Sicilia: 548 nuovi casi, 23 i contagi tra Messina e provincia

Sono 548 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 23 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 6.390 tamponi. Salgono così a 12.292 i positivi totali registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino aggiornato al 18 ottobre 2020 segnala, inoltre, nella Regione, 36 guariti e 3 deceduti. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulla Sicilia e quelli delle singole province.

Salgono a 6.790 gli attuali positivi al covid-19 in Sicilia. Di questi, 6.227 si trovano in isolamento domiciliare, 493 sono ricoverati in ospedale, 70 in terapia intensiva. I ricoveri in più rispetto al 17 ottobre 2020 (contando, quindi, anche le terapie intensive) sono 23, 9 dei quali in terapia intensiva. I guariti in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono 5.137 (+36), mentre le vittime del coronavirus sono 365 (+3). In totale sono stati effettuati 595.469 tamponi (+6.390).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda il coronavirus nelle singole province della Sicilia, i 548 nuovi casi sono così suddivisi a livello territoriale: 214 a Palermo, 199 a Catania, 38 a Ragusa, 27 a Siracusa, 23 a Messina, 18 a Agrigento, 16 a Caltanissetta, 8 ad Enna, 5 a Trapani.

Tra Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono stati registrati 1.189 contagi di covid-19.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 18 ottobre 2020

Aumentano i nuovi positivi sulla Penisola. Il bollettino del 18 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala 11.705 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle 24 ore di riferimento. Salgono quindi a 414.241 i casi dall’inizio dell’epidemia, mentre sono 126.237 gli attuali positivi. Di questi, 118.356 sono in isolamento domiciliare, 7.131 sono ricoverati con sintomi, mentre 750 si trovano in terapia intensiva. I dimessi guariti sono 251.461 (+2.334), le persone decedute 36.543 (+69).

Dall’inizio dei rilievi sono stati eseguiti in totale 13.540.582 tamponi (+146.541).

