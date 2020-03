Coronavirus in Sicilia: 1408 ad oggi i positivi. I dati aggiornati della Regione

Anche oggi la Regione ha diffuso il report con i dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 30 marzo.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 14.758.

Di questi sono risultati positivi 1.555 (+95 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.408 persone (+78 rispetto alle scorse 24 ore).

Sono ricoverati 559 pazienti (+37 rispetto a ieri), di cui 75 in terapia intensiva (+4), mentre 849 (+41) sono in isolamento domiciliare. I guariti in totale sono 71 (+6) mentre i decessi salgono a 76 deceduti (+11).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

