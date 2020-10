Coronavirus in Sicilia: 128 nuovi casi, 10 i contagi a Messina. Il bollettino

Sono 128 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 10 i contagi a Messina, su un totale di 2.656 tamponi eseguiti. Salgono così a 3.358 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola. Contestualmente, si registrano 15 nuovi guariti e 2 deceduti. Questi alcuni dei dati contenuti nel bollettino del 5 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Vediamo le ultime notizie sul coronavirus in Sicilia in generale e nelle singole province.

Sono 7.809 i casi di covid registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza. Attualmente, risultano positive 3.358 persone. Di queste, 2.969 si trovano in isolamento domiciliare, 361 sono ricoverate con sintomi negli ospedali dell’Isola, 28 in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dei rilievi sono 4.130 (+15), mentre le vittime del coronavirus in Sicilia sono 321 (+2). I 128 casi segnalati dal bollettino aggiornato al 5 ottobre 2020 sono stati rilevati su 2.656 tamponi. Cifra che porta il totale a 508.826.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Dal punto di vista della suddivisione territoriale, i contagi da coronavirus registrati dal bollettino del 5 ottobre 2020 si suddividono tra le province della Sicilia nel seguente modo: 63 a Palermo, 31 a Catania, 15 a Ragusa, 10 a Messina, 5 a Caltanissetta, 3 a Trapani, 1 a Siracusa. Zero i casi registrati ad Agrigento e ad Enna. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, a Messina e provincia sono stati rilevati in totale 786 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 5 ottobre 2020

Secondo quanto riportato dal bollettino del 5 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono 2.257 i nuovi casi di covid-19 in Italia rilevati su 60.241 tamponi. Salgono a 327.586 i contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus, mentre gli attuali positivi sono 58.903. Di questi, 55.093 sono in isolamento domiciliare, 3.487 sono ricoverati con sintomi, mentre 323 si trovano in terapia intensiva. I dimessi guariti sono in totale 232.681 (+767 rispetto al 4 ottobre 2020), mentre le vittime del coronavirus in Italia sono 36.002 (+16).

In totale, dall’inizio dell’epidemia coronavirus, nella Penisola sono stati eseguiti 11.844.346 tamponi.

