Coronavirus in Sicilia: 85 nuovi casi, 3 a Messina. Il bollettino completo

Sono 85 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 a Messina, su 3.498 tamponi. Salgono, quindi, a 7.681 i contagi sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid-19. Il bollettino del 4 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala, inoltre, 7 guariti e 2 deceduti. Vediamo, nel dettaglio, i dati sulla Sicilia e sulle singole province.

Sono 3.247 le persone attualmente positive al covid in Sicilia. Di queste, 2.894 si trovano in isolamento domiciliare, 329 sono ricoverate con sintomi negli ospedali dell’Isola, 24 sono in terapia intensiva. Il numero dei guariti sull’Isola dall’inizio dell’emergenza coronavirus è di 4.115 (+7), mentre quello delle vittime è di 319 (+2). Con i 3.498 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento dell’ultimo bollettino, si arriva a un totale di 506.170.

Il coronavirus in Sicilia: i dati sulle province

Per quel che riguarda la distribuzione territoriale tra le province della Sicilia degli 85 contagi di coronavirus, il bollettino del 4 ottobre 2020 fotografa la seguente situazione: 33 nuovi casi a Palermo, 32 a Catania, 6 a Ragusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Siracusa, 3 a Messina, 1 a Trapani, 1 ad Enna.

Il numero totale dei contagi a Messina dall’inizio dell’epidemia coronavirus sale quindi a 776.

La Regione Siciliana, infine, ha istituito una “zona rossa” a Villafrati, in provincia di Palermo. «Villafrati – scrivono dalla Regione –, che era già stato “zona rossa” per oltre un mese durante l’ondata di Covid-19 nella scorsa primavera, si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits, tutte sedi della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte a Palermo».

Il covid 19 in Italia: il bollettino del 4 ottobre 2020

Allargando lo sguardo su tutto il territorio nazionale, il bollettino del 4 ottobre 2020 sul covid-19 in Italia segnala 2.578 nuovi casi nelle 24 ore di riferimento. Salgono quindi a 325.329 i contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria coronavirus sulla Penisola, mentre gli attuali positivi sono 57.429. Di questi, 53.839 sono in isolamento domiciliare, 3.287 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 303 si trovano nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere italiane. Sono infine 231.914 i dimessi guariti e 35.986 le vittime del coronavirus dall’inizio dell’epidemia. In totale sono stati effettuati 5 11.784.105 tamponi (+92.714).

