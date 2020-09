Coronavirus in Sicilia: 125 nuovi casi, 6 contagi a Messina. Il bollettino

Sono 125 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 6 dei quali a Messina. I contagi sono stati rilevati su 5.169 tamponi. Salgono quindi a 2.461 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola e a 6.359 i casi dall’inizio dell’epidemia. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Europeo di Sanità (ISS) del 24 settembre 2020 segnala inoltre 75 guariti e 1 decesso. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid in Sicilia e nelle singole province.

Altre 125 persone hanno contratto il coronavirus in Sicilia. Il numero dei contagi dall’inizio dell’emergenza sale così a 6.359, mentre gli attuali positivi sono 2.461. Di questi, 2.208 si trovano in isolamento domiciliare, 237 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 16 pazienti sono in terapia intensiva. In totale, nelle 24 ore di riferimento, sono stati eseguiti 5.169 tamponi. Salgono così a 453.581 i test di questa tipologia effettuati sull’Isola dall’inizio dei rilievi.

Sale in maniera consistente il numero dei guariti, che raggiunge quota 3.594 (+75), mentre le vittime del coronavirus in Sicilia sono 304 (+1).

Il coronavirus in Sicilia: i dati sulle province

I 125 nuovi contagi da coronavirus registrati in Sicilia dal bollettino del 24 settembre 2020 sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 56 a Palermo, 31 a Catania, 17 a Trapani, 6 a Messina, 5 a Caltanissetta, 5 ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 ad Enna. Zero nuovi casi, invece, a Ragusa. La Regione Siciliana segnala che, dei 56 contagi di Palermo, 2 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa.

A Messina i contagi totali di coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 725.

Il covid-19 in Italia: il bollettino aggiornato al 24 settembre 2020

Per quel che riguarda, infine, il quadro generale sul coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 settembre 2020 segnala 1.786 nuovi casi rilevati su 108.019 tamponi. Gli attuali positivi sono 46.780. Di questi, 43.803 sono in isolamento domiciliare, 2.731 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 246 si trovano in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dell’emergenza sono 221.762 (+1.097), mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono 35.781 (+23)

I contagi totali da covid in Italia da quando si è cominciato a effettuare i test sono 304.323, mentre i tamponi effettuati 10.787.694.

(86)