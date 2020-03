Coronavirus in Sicilia: 1168 gli attuali positivi, 39 i deceduti. I dati aggiornati della Regione

Appena diffuso dalla Regione il report con i dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, venerdì 27 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079.

Di questi sono risultati positivi 1.260, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone, 73 in più rispetto al report della giornata di ieri.

Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare. Sono 53 guariti, 17 in più di ieri, e 39 deceduti.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le misure di contenimento del coronavirus in Sicilia è possibile visitare il sito dedicato della Regione Siciliana o chiamare il numero verde 800.45.87.87. Nelle prossime ore dovrebbe essere disponibile anche il dato aggiornato sulle singole province dell’Isola. I dati, così come riportati in tabella, sono stati inviati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

(286)