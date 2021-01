Coronavirus in Sicilia: 1.435 nuovi casi, 362 i contagi a Messina e provincia

Sono 1.435 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 362 i contagi tra Messina e provincia, registrati su 8.572 tamponi processati. Aumentano, di 40 unità, i ricoveri, mentre il dato dei guariti e quello dei decessi sono rispettivamente di 433 e 36 persone. Vediamo, nel dettaglio, il bollettino del 7 gennaio 2021 sul covid-19 nelle province della Sicilia.

Gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia sono 38.705. Di questi, 37.281 si trovano in isolamento domiciliare, 1.228 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 196 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sull’Isola si sono registrati in totale 102.641 contagi su 1.273.514 tamponi eseguiti. I guariti sono stati 61.307, le vittime 2.629.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.435 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 7 gennaio 2021 sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 474 a Palermo, 413 a Catania, 362 a Messina, 89 a Caltanissetta, 40 a Ragusa, 22 a Siracusa, 21 ad Enna, 9 ad Agrigento e 5 a Trapani.

Dall’inizio dell’epidemia, tra Messina e provincia si sono registrati 12.304 casi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 7 gennaio 2021

Sono 18.020 i nuovi casi di covid-19 registrati in Italia, su 121.275 tamponi, dal bollettino del 7 gennaio 2021 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono in totale 571.055. Di queste, 545.177 sono in isolamento domiciliare, 23.291 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 2.587 si trovano nelle terapie intensive.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Italia sono stati rilevati 2.220.361 contagi da coronavirus su 27.439.249 tamponi processati. Le persone dimesse guarite sono state 1.572.015, le persone decedute 77.291.

Ultime notizie sul coronavirus in Sicilia

Nella giornata di ieri il Comitato tecnico scientifico regionale ha consegnato al presidente della Regione Nello Musumeci la propria relazione sull’andamento dell’epidemia coronavirus in Sicilia. In serata, il Governatore ha annunciato l’arrivo di nuove misure restrittive, in ragione dell’aumento dei contagi. L’ipotesi, non ancora confermata ufficialmente, è che si richieda la zona rossa per l’Isola per le prossime tre settimane. Intanto, si è in attesa del responso del Governo centrale al report che l’ISS dovrebbe consegnare proprio in queste ore e che dovrebbe aiutare a definire la suddivisione in zone del Paese.

