Coronavirus in Sicilia: 1.125 gli attuali positivi, 26 i nuovi casi, di cui 1 a Messina. I dati dell’ISS

Sono 26 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 1 dei quali a Messina. Salgono così a 4.317 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza covid-19 sull’Isola, mentre gli attuali positivi sono 1.125. Aumenta leggermente il numero delle persone ricoverate con sintomi in ospedale, da 68 a 70 e non si rileva alcun nuovo decesso. A comunicarlo è il Ministero della Salute attraverso il bollettino giornaliero realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e riferito al 31 agosto 2020.

Esaminando i dati sul coronavirus riguardanti la Sicilia in generale, il quadro offerto dall’ultimo aggiornamento ufficiale è il seguente. Come anticipato i casi registrati sull’Isola dall’inizio dell’emergenza sono 4.317, mentre il numero delle persone attualmente positive al virus, secondo i rilievi effettuati, è di 1.125. Di queste, 1.045 si trovano in isolamento domiciliare, 70 sono ricoverate con sintomi, mentre 10 sono in terapia intensiva. I nuovi contagi sono 26 su 1.315 tamponi eseguiti (che portano il totale a 347.662).

Stabile, infine, il numero dei decessi (286), mentre i dimessi guariti in totale sono 2.906.

I dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia

Per quel che riguarda le singole province della Sicilia, quelle che – secondo il report riferito al 31 agosto – ha registrato più nuovi casi di coronavirus sono Catania e Palermo, entrambe con 7 contagi in più rispetto alle 24 ore precedenti l’aggiornamento. Seguono Siracusa (+4), Ragusa (+3), Caltanissetta (+2), Trapani, Enna, e Messina con 1 contagio in più. Nessun nuovo caso ad Agrigento. In totale dei contagi a Messina dall’inizio dell’emergenza è di 594.

Il coronavirus in Italia: i dati del 31 agosto 2020

Guardando, infine, al quadro generale, in Italia il bollettino del 31 agosto 2020 indica 996 nuovi casi nelle 24 ore di riferimento (il 30 agosto erano stati 1.365). Cifra che fa salire il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza a 269.214. Gli attuali positivi, invece, sono 26.078. Di questi, 24.696 sono in isolamento domiciliare, 1.288 ricoverati con sintomi, 94 in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dei rilievi sono 207.653, mentre le persone decedute sono 35.483.

