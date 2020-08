Coronavirus in Sicilia: 34 nuovi casi, 3 dei quali a Messina. I dati dell’ISS

Sono 34 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 3 dei quali a Messina. Salgono così a 1.114 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola e a 4.291 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza. Rimane grossomodo stabile il numero delle persone ricoverate in ospedale. Questa la situazione generale fotografata dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Vediamo, più nel dettaglio, i dati delle province siciliane.

Per quel che riguarda, intanto, la Sicilia in generale, la situazione registrata il 30 agosto 2020 è la seguente. I nuovi casi, come anticipato, sono 34. Dei 1.114 attuali positivi registrati sull’Isola, 78 sono le persone ricoverate in ospedale (10 delle quali in terapia intensiva). I restanti 1.036 si trovano in isolamento domiciliare. Rimangono 286 i deceduti, numero che si mantiene stabile da diversi giorni, mentre sono 2.891 i dimessi guariti totali dall’inizio dell’emergenza. Sul fronte tamponi, sono 2.365 quelli eseguiti nelle 24 prese in esame, che portano il totale a 346.347.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

È Catania la provincia con più nuovi casi di coronavirus rilevati il 30 agosto 2020, con 12 contagi in più rispetto al giorno precedente, seguono Enna, con 10 nuovi casi, poi Palermo e Messina con 3, Ragusa e Siracusa con 2, Agrigento e Trapani con 1. Zero nuovi contagi a Caltanissetta. La provincia dello Stretto arriva così a un totale di 593 contagi dall’inizio dell’emergenza covid-19.

Il coronavirus in Italia: i dati del 30 agosto

Il quadro generale dell’Italia, secondo il report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è il seguente: il 30 agosto sono stati registrati 1.365 casi (su 81.723 tamponi effettuati); gli attuali positivi salgono così a 24.205, mentre il numero dei contagi totali dall’inizio dell’emergenza raggiunge quota 268.218. Le persone decedute a causa del coronavirus (sempre dall’inizio dell’emergenza) è di 35.477, mentre i dimessi guariti sono 208.536. Il numero totale dei tamponi eseguiti sale a 8.591.341.

