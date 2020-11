Coronavirus in Sicilia: 1.024 nuovi casi, 92 i contagi tra Messina e provincia

Sono 1.024 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 92 i contagi tra Messina e provincia, registrati su 8.034 tamponi processati. Salgono così a 16.064 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola. I guariti segnalati dal bollettino del 2 novembre 2020 sono 266, mentre le persone decedute sono 18. Vediamo i dati sul coronavirus nelle singole province della Sicilia.

Raggiungono quota 23.877 i casi di coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza su un totale di 701.356 tamponi effettuati (+8.034), mentre i guariti sono 7.277 (+266) e le vittime 536 (+18). Le persone che attualmente risultano positive al covid in Sicilia, invece, sono 16.064. Di queste, 14.897 sono in isolamento domiciliare, 1.025 sono ricoverate con sintomi in ospedale, 142 in terapia intensiva.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Tra le province della Sicilia quella in cui i contagi da coronavirus sono aumentati maggiormente – nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 2 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – è Catania, con 258 positivi in più. Seguono Ragusa, con 249 nuovi casi, Palermo con 209, Siracusa con 174, Messina con 92, Caltanissetta con 19, Trapani con 15 ed Agrigento con 8.

Dall’inizio dell’epidemia, tra Messina e provincia sono stati rilevati 2.121 contagi di coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 2 novembre 2020

Allargando lo sguardo al contesto nazionale, il bollettino del 2 novembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) registra 22.253 nuovi casi di coronavirus in Italia. Gli attuali positivi sono 396.512. Di questi, 374.650 sono in isolamento domiciliare, 19.840 si trovano in ospedale, 2.022 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 in Italia sono stati rilevati 731.588 casi su 16.103.649 tamponi (+135.731). I dimessi guariti sono 296.017 (+3.637), le persone decedute 39.059 (+233).

