Coronavirus in Sicilia: 1.022 nuovi casi, 82 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 1.022 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 82 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.132 tamponi. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 8 (il totale è di 213). Il bollettino del 6 dicembre 2020 segnala, inoltre, 780 guariti e 36 persone decedute. Vediamo i dati sul covid-19 nelle province della Sicilia.

Sono 39.746 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 38.166 si trovano in isolamento domiciliare, 1.580 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 213 nelle terapie intensive. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati rilevati in Sicilia 71.489 contagi su 1.021.846 tamponi. Sono guarite 29.984 persone, 1.759 sono decedute.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

I 1.022 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del 6 dicembre 2020 sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 413 a Catania, 289 a Palermo, 82 a Messina, 56 ad Enna, 55 a Siracusa, 40 a Ragusa, 34 a Trapani, 29 a Caltanissetta e 24 ad Agrigento.

Dall’inizio dell’epidemia covid-19 tra Messina e provincia sono stati rilevati 7.060 casi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 6 dicembre 2020

Sono 18.887 i nuovi casi di covid-19 in Italia dal bollettino del 6 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), rilevati su 163.550 tamponi. Le persone attualmente positive al coronavirus sulla Penisola sono 755.306. Di queste 721.461 sono in isolamento domiciliare, 30.391 sono ricoverate con sintomi in ospedale (+3.454), 3.454 in terapia intensiva (+150).

Dall’inizio della pandemia, in Italia sono stati rilevati 1.728.878 contagi su 23.125.664 tamponi. Le persone dimesse/guarite sono state 913.494, le persone decedute 60.078 (+564).

