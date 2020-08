Coronavirus in Sicilia: 1.019 attuali positivi, 50 nuovi casi (7 dei quali a Messina)

Sono 50 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 7 dei quali a Messina, su un totale di 4.072 tamponi eseguiti. Il numero degli attuali positivi sull’Isola supera così quota mille e arriva a 1.019. Vediamo, nel dettaglio, i dati dell’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sull’emergenza covid-19 in Sicilia.

Il report di ieri pomeriggio, giovedì 27 agosto, segnala – come anticipato – 50 nuovi casi, che portano il numero degli attuali positivi in Sicilia a 1.019. Di questi, 62 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre altri 10 si trovano in terapia intensiva. Come si può notare, quindi, il numero dei pazienti ospedalizzati è aumentato, mentre si mantiene stabile quello delle terapie intensive. I restanti 947 contagiati si trovano invece in isolamento domiciliare. Sul fronte tamponi, nelle 24 ore prese in esame ne sono stati eseguiti 4.072; cifra che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 337.874. Nessun nuovo deceduto.

Coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 50 nuovi casi di coronavirus registrati ieri, giovedì 27 agosto, sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 17 a Palermo, 16 a Catania (di cui 7 provenienti da paesi esteri), 7 a Messina (5 dei quali di rientro dalla Sardegna), 7 a Siracusa, 3 a Ragusa (2 dei quali di rientro da Malta). Zero nuovi casi, invece, a Trapani, Enna, Caltanissetta e Agrigento.

Il numero totale dei casi in Sicilia dall’inizio dell’emergenza covid-19 è di 4.174; di questi, 575 sono stati rilevati a Messina.

Il coronavirus in Italia: i dati del 27 agosto

Per quel che riguarda, infine, il quadro generale dell’Italia aggiornato al 27 agosto 2020, il report indica 1.411 casi in più, che portano gli attuali positivi a 21.932. Di questi, 1.131 sono ricoverati in ospedale – 67 dei quali in terapia intensiva – mentre 20.734 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle 24 ore prese in esame sono stati eseguiti 94.024 tamponi, che portano il totale a 8.313.445.

Il numero dei casi totali di covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sale a 263.949. Sempre dall’inizio dell’epidemia, i dimessi guariti sono 206.554, mentre le persone decedute sono 35.463.

(105)