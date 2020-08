Coronavirus in Sicilia: 33 nuovi casi, di cui 4 a Messina, su 3.353 tamponi

Su 3.353 tamponi eseguiti, sono 33 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia il 26 agosto 2020. Di questi, 4 tra Messina e provincia. Salgono così a 980 gli attuali positivi al covid-19 sull’Isola, mentre il numero totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza raggiunge quota 4.124. A riportarlo è il bollettino quotidiano del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Vediamo, più nel dettaglio, i dati sulle nove province siciliane.

Si mantiene stabile il numero dei decessi per coronavirus in Sicilia, fermo a 286, aumenta leggermente (+6) il numero dei ricoveri. Dei 980 attuali positivi, 69 si trovano in ospedale (10 in terapia intensiva), mentre 911 persone sono in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi guariti rimane di 2.858. Il report del 26 agosto riporta inoltre un buon numero di tamponi effettuati, 3.535, che fa salire il totale – dall’inizio dell’emergenza – a 333.802.

Il dati sul coronavirus nelle province della Sicilia

I 33 nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino del Ministero della Salute e dell’ISS sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 12 a Catania, 8 a Palermo, 4 a Messina, 4 a Trapani, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa. Zero nuovi contagi, invece, a Caltanissetta, Enna e Agrigento. I dati di ieri portano il numero dei totali positivi rilevati sull’Isola dall’inizio dell’epidemia covid-19 a 4.124.

Il coronavirus in Italia

Per quel che riguarda il coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri pomeriggio, mercoledì 26 agosto, segnala 93.529 tamponi eseguiti e 1.367 nuovi casi. Sale così a 8.219.421 il numero dei tamponi effettuati e a 262.540 il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi nella Penisola sono 20.753: 19.629 di questi sono in isolamento domiciliare, i ricoverati con sintomi sono invece 1.055, 69 dei quali in terapia intensiva. Le persone decedute a causa del coronavirus, in totale in Italia, sono 35.458. I dimessi guariti 206.329.

(35)