Coronavirus. Il Policlinico di Messina: «reclutamento straordinario di personale medico»

L‘A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, individuata dalla Regione Sicilia quale referente per conto di tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, rende noto che a partire da domani (venerdì 13 marzo 2020) sarà avviato un reclutamento straordinario di personale medico. Verrà pubblicato, infatti, un avviso pubblico per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, da impiegare per la gestione dell’emergenza coronavirus.

I professionisti dovranno presentare la propria manifestazione di interesse e verranno inseriti in appositi elenchi, che l’A.O.U. Policlinico trasmetterà anche alle altre Aziende. Non verrà stilata alcuna graduatoria, ma si potrà procedere direttamente alla chiamata a seconda delle esigenze delle varie strutture sanitarie. Gli elenchi saranno aggiornati periodicamente.

Durata dell’incarico (per un massimo di 6 mesi, comunque prorogabili in ragione della durata dell’emergenza) e impegno orario saranno concordati con le singole aziende.

Sono ammessi alla procedura:

i medici specialisti,

gli specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso,

laureati abilitati all’esercizio della professione

iscritti agli ordini professionali,

personale medico collocato in quiescenza.

L’avviso è aperto anche a medici stranieri, abilitati alla professione secondo i rispettivi ordinamenti di provenienza.

L’avviso e le relative modalità di presentazione della domanda, possono essere consultati sul sito internet dell’Azienda , nonché sui siti di tutte le aziende siciliane del Sistema Sanitario Regionale.

