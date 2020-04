Coronavirus. I dati aggiornati della Sicilia: 1.942 attuali positivi e 152 guariti

Non si fermano i casi coronavirus in Sicilia. In base ai dati ufficiali pubblicati dalla Regione, ad oggi gli attuali positivi sono 1.942, con un aumento di 49 casi nella ultime 24 ore. Salgono anche i decessi, che passano da 133 a 138. I guariti, invece, sono 152, + 19. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi, giovedì 9 aprile, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 28.742 (+1.304 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.232 (+73), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.942 persone (+49), 152 sono guarite (+19) e 138 decedute (+5).

Degli attuali 1.942 positivi, 629 pazienti (+1) sono ricoverati, di cui 63 in terapia intensiva (-2). Infine, 1.313 (+48) sono in isolamento domiciliare.

