Coronavirus. Distribuzione delle mascherine a Messina: come richiederle e a chi

Coronavirus. La distribuzione gratuita delle mascherine a Messina è iniziata già da diversi giorni. Ad occuparsene sono le sei circoscrizioni che prendono in carico le richieste dei cittadini e si occupano di consegnare i dispositivi di protezione. Vediamo come funziona esattamente la distribuzione e come richiedere le mascherine, ricordando che non ci si deve recare alle sedi dei quartieri.

Sono arrivate lo scorso 26 marzo alla Protezione Civile di Messina le prime 1000 mascherine messe a disposizione della cittadinanza grazie alla collaborazione tra l’Esercito Italiano e il vicesindaco Salvatore Mondello. A occuparsi della produzione è la ditta Startex tessuti di Calatabiano. Da allora, le sei circoscrizioni hanno iniziato a distribuire le mascherine ai cittadini, dando priorità ai soggetti più a rischio a causa del coronavirus: persone anziane o immunodepresse.

«Le forniture – precisa l’assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli – sono di circa 1000/1400 al giorno che l’Amministrazione comunale sta distribuendo capillarmente sul territorio anche tramite i Presidenti delle Circoscrizioni dotandoli di circa 120 mascherine giornaliere destinate ai soggetti immunodepressi che hanno precedenza ed agli anziani, fermo restando che l’obiettivo finale sarà quello di dotare ogni nucleo familiare di almeno una mascherina per andare a fare la spesa».

«Vorremmo comunque – conclude Minutoli – invitare la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a non recarsi assolutamente al COC e alle Circoscrizioni per il ritiro delle mascherine in quanto saranno distribuite».

Come funziona la distribuzione delle mascherine a Messina?

Le mascherine vengono inviate al Centro Operativo Comunale (COC), in forniture di circa 1000/1400 al giorno, e poi distribuite ai presidenti delle sei circoscrizioni di Messina. Questi, insieme ai consiglieri e ad alcuni volontari, si occupano della distribuzione, dando priorità a chi ne ha maggiormente bisogno, ovvero le persone anziane e le persone immunodepresse.

Come richiedere una mascherina?

Per richiedere una mascherina occorre inviare una e-mail alla circoscrizione di competenza, in base al quartiere in cui si vive. Non si deve andare alla sede del quartiere. Una volta ricevute le richieste, saranno le circoscrizioni ad occuparsi della consegna.

Si sottolinea che attualmente le circoscrizioni stanno ricevendo molte richieste, quindi non si riesce a consegnare nell’immediato.

Le e-mail delle circoscrizioni di Messina

Di seguito, le aree di competenza e gli indirizzi delle singole circoscrizioni.

I Circoscrizione (Giampilieri Marina – Giampilieri Superiore – Molino – Altolia – Briga Marina – Briga – Pezzolo – Ponte Schiavo – Santo Stefano Briga – Santa Margherita – Santo Stefano Mezzano – Galati Marina – Galati Superiore – Galati Inferiore – Mili San Marco – Mili Marina – Mili San Pietro – Tipoldo – Larderia Superiore – Larderia Inferiore – Tremestieri).

circoscrizione01@comune.messina.it

(Giampilieri Marina – Giampilieri Superiore – Molino – Altolia – Briga Marina – Briga – Pezzolo – Ponte Schiavo – Santo Stefano Briga – Santa Margherita – Santo Stefano Mezzano – Galati Marina – Galati Superiore – Galati Inferiore – Mili San Marco – Mili Marina – Mili San Pietro – Tipoldo – Larderia Superiore – Larderia Inferiore – Tremestieri). II Circoscrizione (Pistunina – Zafferia – Santa Lucia – CEP – Contesse – Minissale – S. Filippo Inferiore – S. Filippo Superiore – Unrra – Rione Taormina – ZIR – Rione Gazzi (Quadrilatero compreso tra la via Bonsignore, Via Consolare Valeria, Via Oreto e Via Bonino).

circoscrizione02@comune.messina.it



(Pistunina – Zafferia – Santa Lucia – CEP – Contesse – Minissale – S. Filippo Inferiore – S. Filippo Superiore – Unrra – Rione Taormina – ZIR – Rione Gazzi (Quadrilatero compreso tra la via Bonsignore, Via Consolare Valeria, Via Oreto e Via Bonino). III Circoscrizione (Gazzi – Mangialupi – Rione Aldisio – Ferrovieri – Cumia Superiore – Cumia Inferiore – Valle degli Angeli – Santo – Bordonaro – Palmara – Carrubbara – Monte Santo – Camaro Inferiore e Superiore – Bisconte – Cataratti). Ulteriori precisazioni: dall’isolato 1 / 2 all’isolato 59 -( Ferrovieri, Fondo Pistone).

circoscrizione03@comune.messina.it



(Gazzi – Mangialupi – Rione Aldisio – Ferrovieri – Cumia Superiore – Cumia Inferiore – Valle degli Angeli – Santo – Bordonaro – Palmara – Carrubbara – Monte Santo – Camaro Inferiore e Superiore – Bisconte – Cataratti). Ulteriori precisazioni: dall’isolato 1 / 2 all’isolato 59 -( Ferrovieri, Fondo Pistone). IV Circoscrizione (Gonzaga – Montepiselli – Gravitelli – Torre Vittoria – San Ranieri – Galletta) Ulteriori precisazioni: dall’isolato 62 all’isolato 490 – dall’isolato A all’isolato Z (Gonzaga, Martinez, Montepiselli, Gavitelli, Fondo Sterio, Fondo Tornatola, Torrente Trapani, Fondo Galletta, Casazza, Torre Vittoria).

circoscrizione04@comune.messina.it

(Gonzaga – Montepiselli – Gravitelli – Torre Vittoria – San Ranieri – Galletta) Ulteriori precisazioni: dall’isolato 62 all’isolato 490 – dall’isolato A all’isolato Z (Gonzaga, Martinez, Montepiselli, Gavitelli, Fondo Sterio, Fondo Tornatola, Torrente Trapani, Fondo Galletta, Casazza, Torre Vittoria). V Circoscrizione (Villaggio Svizzero – Giostra – Basile – Ritiro – S. Licandro – Regina Elena – San Michele – Annunziata – Paradiso). Ulteriori precisazioni: dall’isolato 491 all’isolato 525 (Giostra, Ritiro, Vill. Svizzero, S. Licandro, S. Michele, Annunziata, Paradiso.

circoscrizione05@comune.messina.it



(Villaggio Svizzero – Giostra – Basile – Ritiro – S. Licandro – Regina Elena – San Michele – Annunziata – Paradiso). Ulteriori precisazioni: dall’isolato 491 all’isolato 525 (Giostra, Ritiro, Vill. Svizzero, S. Licandro, S. Michele, Annunziata, Paradiso. VI Circoscrizione (Contemplazione – Pace – S. Agata – Ganzirri – Torre Faro – Capo Peloro – Mortelle – Timpazzi – Casa Bianca – Sperone – Faro Superiore – Curcuraci – Massa S. Giovanni – Massa S. Lucia – Massa S. Nicolò – Massa S. Giorgio – Acqualadroni – Spartà – Castanea – Salice – Santo Saba – Rodia – Ortoliuzzo – Gesso).

circoscrizione06@comune.messina.it

