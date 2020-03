Coronavirus. Come cambiano gli orari degli aliscafi per Messina e la Calabria

Da lunedì 16 marzo anche gli orari degli aliscafi per Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria subiranno alcune modifiche. In ottemperanza ai provvedimenti da adottare per il contenimento del coronavirus COVID-19, le corse delle unità navali veloci per passeggeri della Società Blu Jet (Gruppo FS Italiane) verranno rimodulate.

Orari Aliscafi Messina – Villa San Giovanni

Rimangono in vigore le prime 9 corse per i giorni feriali e le prime 7 corse per i giorni sabato-domenica e festivi, su entrambe le direzioni. Le corse serali delle 21,00 in partenza da Messina e delle 22.10 in partenza da Villa San Giovanni sono sospese fino a nuova comunicazione.

Gli orari sono visionabili nella pertinente sezione “orari e tariffe” del sito www.blujetlines.it.

Orari aliscafi Messina – Reggio Calabria

La Società Blu Jet rende noto che per gli aliscafi della tratta Messina Reggio Calabria e Reggio Calabria Messina saranno effettuate solo 9 corse feriali giornaliere, su entrambe le direzioni. Rimane invariato il programma di 6 corse per i giorni sabato-domenica e festivi.

Tutti gli orari visionabili alla sezione pertinente “orari e tariffe” del sito www.blujetlines.it.

Per ulteriori informazioni si riportano i numeri dei Contact center

Messina 342-3255869

Villa San Giovanni 340-9848540

Reggio Calabria 340-1545091

Si ricorda che gli spostamenti sono possibili per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e/o situazioni di necessità. compilare preventivamente l’autocertificazione.

