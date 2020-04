Coronavirus. A Messina “Si passa a condizione”: al via i controlli sullo Stretto

La piattaforma per il controllo dei passeggeri che attraversano lo Stretto di Messina per raggiungere la Sicilia, chiamata dal sindaco Cateno De Luca “Si passa a Condizione”, è diventata operativa. E per oggi il primo cittadino ha programmato controlli che riguarderanno tutte le navi e gli aliscafi in arrivo durante l’intera giornata. Nell’attesa, ha però fornito i primi dati circa l’utilizzo della nuova banca dati, il numero di persone che si sono potute registrare e di quelle che sono state “rifiutate”.

Nelle ultime 48 ore, per la sola giornata dell’8 aprile 2020, sono state presentate 980 domande di iscrizione alla piattaforma “Si passa a Condizione” attraverso la quale è possibile prenotarsi per attraversare lo Stretto di Messina in traghetto o in aliscafo. Di queste 980 domande, ne sono state accettate 820, mentre sono 120 quelle rifiutate perché incomplete o perché non ricorrevano le condizioni che legittimano lo spostamento.

Oggi i passeggeri in transito per o destinati a Messina dovranno presentare l’autorizzazione rilasciata dal sistema, in formato cartaceo o mostrandola dal proprio smartphone al momento dei controlli.

Detto questo, ricordiamo come funziona la piattaforma “Si passa a condizione” per prenotarsi e attraversare lo Stretto di Messina.

Come prenotare

Per prenotarsi occorre collegarsi al sito disponibile a questo link e seguire la procedura indicata:

Registrare i propri dati personali ;

; Dichiarare di conoscere le disposizion i dei DPCM e delle ordinanze sindacali e regionali in vigore per il contenimento del coronavirus;

i dei DPCM e delle ordinanze sindacali e regionali in vigore per il contenimento del coronavirus; Autorizzare il Comune di Messina , e per esso la Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il trattamento dei propri dati personali ;

, e per esso la Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il ; Indicare le motivazione dello spostamento ;

; Allegare la documentazione che confermi la motivazione dello spostamento;

Indicare la località di destinazion e;

e; Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione , allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco;

, allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco; Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento.

Procedura per i “pendolari dello Stretto di Messina”

Una procedura a parte riguarda i “pendolari dello Stretto di Messina. Coloro che si spostano per lavoro dovranno effettuare la procedura di registrazione online solo una volta. A loro verrà fornito un code-pass che gli darà l’accesso all’imbarco senza doversi registrare di volta in volta.

