Coronavirus: 65 nuovi casi in Sicilia, 1 dei quali a Messina. Il report completo

Salgono a 941 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia contando i 65 nuovi casi registrati ieri, lunedì 24 agosto, 1 dei quali a Messina. Rimane stabile il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza covid-19, fermo a 286, mentre sale a 63 quello delle persone che al momento si trovano ricoverate in ospedale e si contano 21 guariti in più. Vediamo, punto per punto, il report per quel che riguarda le province dell’Isola.

È online il bollettino del 24 agosto sul coronavirus in Italia redatto dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Per quel che riguarda la Sicilia – come anticipato –, su un totale di 1.468 tamponi eseguiti, sono 65 i nuovi contagi registrati nelle 24 ore prese in esame. Di questi, 58 sono migranti che si trovano a Lampedusa. Nelle province siciliane i nuovi casi sono così suddivisi: 3 a Catania, 1 a Messina, 1 a Palermo, 1 Ragusa, 1 a Siracusa. Zero nuovi casi, invece, ad Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani.

Dei 941 attuali positivi al covid-19 in Sicilia, 884 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 63 sono ricoverati in ospedale. Tra questi, 9 si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto a quanto segnalato nei report precedenti.

Questi dati portano il numero di casi totali di coronavirus in Sicilia a 4.067 dall’inizio dell’emergenza in Italia. Di questi, 2.834 sono i dimessi guariti, 286 i deceduti. Per quel che riguarda, infine, i tamponi, in totale da marzo 2020 sono stati effettuati sull’Isola 327.815 tamponi.

Passando, a volo d’uccello, sulla situazione in Italia, il bollettino del Ministero della Salute e dell’ISS segnala che al momento ci sono 19.195 attuali positivi, mentre i casi totali dall’inizio dell’epidemia coronavirus nella Penisola sono 260.298. I tamponi totali effettuati sono stati 8.053.551, con un incremento di 45.914 in riferimento alla giornata di ieri, lunedì 24 agosto. Attualmente, la Sicilia è l’ultima regione per numero di tamponi eseguiti.

(126)