Contrordine, il drive-in per i tamponi all’ex Gasometro di Messina rimane aperto

Scongiurata la chiusura del drive-in dell’ex Gasometro di Messina, che – contrariamente a quanto si pensava – rimarrà aperto: gli abitanti della città dello Stretto potranno recarsi, su prenotazione, al centro per tamponi rapidi di viale della Libertà per sottoporsi al test gratuitamente, tre giorni la settimana. A confermarlo è stato il direttore generale dell’ASP di Messina, Bernardo Alagna.

Nonostante l’ordinanza della Regione Siciliana, che prevede la chiusura dei drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi per la diagnosi del covid-19 in Sicilia, l’ASP di Messina ha deciso di tenere aperto quello situato all’ex Gasometro, ma solo per i cittadini. Il centro sarà aperto tre volte la settimana, due la mattina, una il pomeriggio. Sarà necessaria la prenotazione. I costi saranno a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Maggiori informazioni su quali saranno i giorni e gli orari di apertura dell’ex Gasometro di Messina saranno fornite nelle prossime ore.

(82)